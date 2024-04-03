Рублевые вклады россиян не дают упасть национальной валюте РФ

Фото: Максим Платонов

Российская национальная валюта обрела стабильность, седьмой день подряд удерживая евро от перехода психологической отметки в 100 рублей. В среду, 3 апреля, на открытии торгов Московской фондовой биржи европейская валюта начала день с уровня 99,67 рубля за один евро, подорожав на 12 копеек по сравнению с результатами закрытия торгов накануне.

Напомним, что свое движение вверх по отношению к евро российский рубль начал в среду, 27 марта, когда впервые с 28 декабря 2023 года европейская валюта снизилась до 99,88. При этом 28 марта в моменте (17.19 по московскому времени) она и вовсе просела до 99,3 рубля.



Финансовые аналитики, опрошенные «Реальным временем», считают, что такая тенденция может продлится до начала второго полугодия 2024 года, когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку и объемы продажи валюты. Пока же действующие факторы валютного контроля помогают рублю сохранять некоторую устойчивость.

— Рубль относительно стабилен ко всем валютам, и евро не исключение. ЦБ своими высокими ставками сдавливает спрос на валюту под импорт, а нормативы репатриации выручки экспортеров расширяют общее предложение валюты на рынке, — констатировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко напомнил, что Центробанк, Минфин РФ и экспортеры продолжают проводить операции на открытом рынке:

— Банк России ежедневно осуществляет продажу валюты на сумму 11,8 млрд рублей. Кроме этого, продажу валюты осуществляют также и экспортеры в рамках выполнения Указа об обязательной репатриации валютной выручки. Минфин России до 04.04 пока осуществляет покупку валюты на сумму 4,7 млрд рублей в сутки. Таким образом, нетто-объем продажи валюты составляет не менее 7,1 млрд рублей, — подсчитал Дудченко.

Помимо прочего, по словам эксперта, сложилась достаточно нетипичная ситуация, при которой в условиях высоких темпов роста доходов население одновременно наращивает и потребление, и сбережения.

— Банк России отмечает повышенную сберегательную активность населения. Можно констатировать, что на фоне высоких ставок по вкладам, а также индексации соцвыплат, спрос на рубль домохозяйств существенно вырос. По данным того же Банка России, объем остатков средств населения в феврале превысил 46 трлн рублей. При этом главным образом средства населения в феврале росли на текущих счетах и срочных вкладах исключительно в рублях. Предполагаем, что в марте эта тенденция сохранилась, — рассказал аналитик.

В оценках ширины ценового диапазона аналитики высказали противоположное мнение. Зельцер полагает, что в ближайшее время «евро может и дальше курсировать под 100, а в какой-то момент заглянуть и пониже». Дудченко, напротив, считает, что торговый диапазон будет составлять 99—101 рубль.

Галия Шакирова