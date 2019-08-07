В Госдуме предложили включать отопление во время летнего похолодания

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах во время летнего похолодания.

По словам чиновника, в июле и начале августа этого года к нему поступило много обращении по поводу похолодания в квартирах, пишут «РИА Новости». Власов отмечает, что из-за низкой для лета температуры и дождливой погоды граждане считают нужным включать центральное отопление.

«Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан.», — говорится в обращении к министру ЖКХ.

Ранее сообщалось, что профессор КФУ в августе прогнозировал среднемесячную температуру в Казани ниже многолетней нормы.