Россияне рассказали, как возвращаются в рабочий режим после выходных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более половины жителей России — 62% — после праздников настраиваются на работу при помощи одних и тех же проверенных способов. Не требует особых усилий этот процесс от 39% граждан, сообщает RT со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Налаживают режим сна, чтобы настроиться на продуктивный лад, 28% респондентов. Положительно сказываются на рабочем настрое также общение с коллегами (14%), коррекция рациона (13%) и планирование профессиональных задач (12%). Еще по 11% участников исследования заявили, что им помогают сокращенные после праздников рабочие дни, наведение порядка дома или в офисе, занятия физическими упражнениями.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Кроме того, повышают мотивацию россиян уборка праздничного декора (9%) и чтение рабочей почты (7%). Также в ответах опрошенных фигурировали приобретение новых вещей, например, деловой одежды, психологическая подготовка, просмотр роликов или чтение книг о саморазвитии (по 4%).

Напомним, планировали работать во время новогодних праздников, 20% жителей России. Напротив, твердо были намерены отдыхать 21% опрошенных. В 2022 году трудиться в зимние каникулы собирались лишь 29% россиян.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина