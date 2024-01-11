В 2023 году новые автомобили в Татарстане подорожали на 4,9%

Аналитики сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру» изучили статистику и подвели итоги декабря, а также определили, как изменились цены на новые и подержанные автомобили в 2023 году. В целом по России средняя цена нового автомобиля выросла на 17,3% — до 3,7 миллиона рублей. Автомобили с пробегом стали дороже на 28%, их средняя цена составила более 2,2 миллиона рублей.

В Татарстане рост цен на новые автомобили в среднем составил 4,9%. Сильнее всего подорожали модели Lada Niva Legend, Lada Niva, Chery Tiggo 8 Pro Max и Chery Tiggo 8 Pro. Некоторые модели, например Haval Dargo и Volkswagen Tiguan, напротив, подешевели.

Среди автомобилей с пробегом в Татарстане заметнее всего выросли цены на Skoda Rapid, Kia Rio, Lada 2107, Nissan Almera и Ford Focus. Снизилась стоимость Volkswagen Tiguan, Lada 2121, Mercedes-Benz GLC и GLE.

Самыми востребованными новыми автомобилями в Татарстане стали Lada Granta, Haval Jolion 2021, Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro. Среди моделей подержанных машин наибольшей популярностью пользовались Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus.

Галия Гарифуллина