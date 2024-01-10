В 2023 году сменили работу 41% татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году минимум один раз сменили место работы 41% татарстанцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter.

Перешли на новую работу в течение 2023 года 39% жителей Приволжского федерального округа (ПФО). Наибольшая доля принявших такое решение — в Нижегородской области (44% ответов), Самарской области (43%) и Татарстане (41%). Опрошенные в возрасте от 18 до 42 лет чаще склонялись к смене компании, чем те, кто старше 55 лет (51% против 38%). Активнее всего меняли рабочее место представители сфер «Безопасность» (56%), «Наука, образование» (52%), «Управление персоналом» (51%). Напротив, консервативностью отличались медработники (27%) и юристы (33%).

В 2023 году выросли в профессиональном плане больше, чем в 2022-м, 19% жителей Поволжья. Напротив, заявили, что прошлый год был сложнее с точки зрения карьерного развития, чем позапрошлый, 37%. Каждый пятый — 20% — оценил их одинаково. Затруднились дать ответ 25% участников исследования. Более благополучным прошлый год чаще был для респондентов из Самарской области (24% ответов), Пермского края (22%), Татарстана (21%). Рассказали, что прошедший год был хуже 2022-го, жители Саратовской (44% ответов), Нижегородской и Самарской областей (по 43%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В разрезе профессий в ПФО 2023 год тяжело дался юристам (44% отметили, что для их карьеры он был хуже, чем предыдущий). Такой ответ давали также представители сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%). Напротив, довольны прошлым годом специалисты по управлению персоналом (25% отметили, что 2023-й лучше, чем 2022-й). Об успехах в сфере профессионального развития говорили также в сфере производства (23%), закупок, строительства (по 21%), а также в высшем и среднем менеджменте (20%).

Напомним, выполняет чересчур много рутинных задач каждый третий житель ПФО. Не слишком много рутины входит в обязанности 46% респондентов, а вовсе избавлены от нее 12% участников исследования. Под рутинными задачами опрошенные подразумевают бюрократические процессы (53%), заполнение отчетности (35%), перенос документов в электронный вид (34%), а также собрания и работу за компьютером.

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Галия Гарифуллина