Идея отпраздновать Новый год в дороге нравится 40% жителей России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заявили, что не против провести 31 декабря в дороге, 40% россиян. Они считают это любопытным опытом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Яндекс Путешествий».

Праздновали Новый год в пути почти треть жителей страны. Почти каждый второй опрошенный — 44% — согласен провести 31 декабря в пути, если это поможет сэкономить, например, на стоимости билета. Каждый десятый руководствуется поверьем «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Приобретали специальные новогодние туры под конец года 11% участников исследования.

Самым популярным транспортом для празднования стал поезд (59% ответов). Также россияне встречали Новый год в самолете и автомобиле (по 14%), общественном транспорте (4%), метро (2%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый четвертый из тех, кто 31 декабря был в пути, в этот день работал. Ехали по своим делам 23% респондентов, экономили на путешествии за счет более дешевых рейсов — 15%. Еще 12% опрошенных хотели пережить такой опыт, а 11% приобрели билет в специальный новогодний тур. У половины участников исследования, отмечавших Новый год в дороге, — 48% — остались положительные впечатления. Интересным назвали этот опыт 37% россиян, а категорически не понравилось проводить праздник в пути 15%.

Напомним, больше всего перед Новым годом казанцам нравится праздничное дерево и проводить время с близкими (по 14% ответов). Кроме того, респонденты любят дарить и получать подарки (14%), собирать стол и загадывать желания (9%). Высыпаются, чтобы набраться сил перед празднованием, 7% опрошенных.

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Галия Гарифуллина