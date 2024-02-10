«Цифровые валюты центробанков — неизведанный зверь»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На текущей неделе Национальный банк Белоруссии озвучил сроки полноценного внедрения своей цифровой национальной валюты в массовый оборот — 2026 год. Это на год позднее, чем у российского рубля. Напомним, что в августе прошлого года первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявляла, что начиная с 2025 года новой формой национальной валюты смогут активно пользоваться граждане и бизнес, «естественно, по своему желанию». При этом в законе о введении новой цифровой валюты в России его авторы дали ей больше времени на «адаптацию» — не позднее 2030 года, говорится в документе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Опрошенные «Реальным временем» эксперты считают, что текущий уровень взаимоотношений России с Западом, антироссийские санкции и давление на российских партнеров с других регионов земного шара ускорит цифровизацию банковского сектора и всех валютно-денежных и расчетно-кассовых операций. Однако ускорение увеличивает риск ошибок. Подключение к этому процессу дружественной Белоруссии, которая также страдает из-за антироссийских санкций, в перспективе должно дать синергетический эффект на межгосударственном уровне. Но в силу «цифры» должны поверить рядовые граждане.

— Для начала цифровые валюты должны найти доверие внутри обеих стран… Поэтому я ожидаю, что на этапе ее внедрения в обеих странах бизнес и население получат множество плюсов и бонусов, связанных с использованием «цифры», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, добавляя, что она должна существенно упростить и удешевить процесс трансграничных платежей в национальных валютах, минуя систему корсчетов международных банков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— А еще сделает их более прозрачными и безопасными, — добавляет директор департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (входит в Группу IDF Eurasia) Никита Игнатенко.

С другой стороны, продолжает Рокотянская, есть и негативные кейсы внедрения цифровой валюты.

— Например, Нигерия. Там власти решили навязать использование цифры насильственным путем, ограничив оборот наличных. Это привело к массовым бунтам… В целом, цифровые валюты центробанков — неизведанный зверь, с большим количеством рисков для общества, — отмечает Рокотянская.

Чтобы их избежать нужен взвешенный подход, без перегибов в виде монополизации всех расчетов, сведения их к одному центру и полного контроля за всеми тратами населения и бизнеса, а также возможности централизованного введения лимитов на использование денег.

Что касается сотрудничества с Белоруссией в вопросе цифровизации финансовой сферы, то, по мнению аналитика, «пока все не совсем понятно».

— Чтобы мы увидели синергетический эффект от двух валют на межгосударственном уровне, необходима дополнительная инфраструктура в виде международной системы расчетов цифровыми валютами. Такая система уже предложена Китаем. Он в этой сфере задает тренды… Нужна инициатива со стороны глав государств. Они должны договориться о том, на базе какой международной системы будут эти расчеты проходить. Кто будет эту систему контролировать и т. п, — объясняет эксперт «БКС Мир инвестиций».

realnoevremya.ru/Арсений Губаев

В Кремле в настоящее время ищут решение этих и ряда других проблем.

— В перспективе Россия хочет начать расплачиваться с другими странами мира криптовалютой, поскольку прежние каналы валютных расчетов сейчас сопряжены с трудностями и запретами. В этой связи Госдума планирует принять законопроект, который позволит использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, привязанные к зерну или золоту, как альтернативу системам SWIFT и СПФС. Этот вопрос стал особенно актуальным после отказа ряда китайских и турецких банков от сотрудничества с Россией из-за риска попадания под вторичные санкции, — говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Он также отмечает, что работа российской альтернативы SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключились 159 контрагентов из 20 стран, буксует. Поэтому ряд развивающихся стран думают о переходе на расчеты в наднациональных валютах и создании альтернативной инфраструктуры таких расчетов.

— В этой связи Центробанк уже достаточно давно вынашивает планы по запуску цифрового рубля, закладывая в его платформу возможность интеграции с зарубежными аналогами, — рассказывает Потавин.

Галия Шакирова