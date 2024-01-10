Исследование: большинство россиян копят наличные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году накопление наличных стало одним из самых популярных методов формирования сбережений у жителей России. Об этом сообщает «Афанасий Бизнес» со ссылкой на исследование Страхового Дома ВСК.

Хранили наличные в прошлом году 60% граждан. Жители столицы прибегали к этому способу больше респондентов из регионов (65% против 58% соответственно). Чаще всего предпочитают копить купюры россияне в возрасте от 45 до 55 лет (63%). Готовы в зависимости от ситуации прибегнуть к такому способу формирования финансовых резервов 69% опрошенных. Высказались против этого инструмента лишь 9% участников исследования.

Наибольшая доля любителей хранить наличные — среди жителей Новосибирска (78%), Уфы (73%) и Краснодара (70%). Напротив, реже остальных формировали накопления таким образом респонденты из Волгограда и Перми (по 40%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Самый высокий уровень доверия к накоплениям в купюрах аналитики зафиксировали в Москве — 72% против 67% в других регионах. Готовы воспользоваться данным способом формирования сбережений участники исследования из Челябинска и Воронежа (по 83%), Новосибирска (78%), а также Уфы и Ростова-на-Дону (по 73%). Напротив, не внушают доверия запасы в купюрах опрошенным из Красноярска (25%), Омска и Волгограда (по 17%).

Интересно, что, несмотря на то, что чаще всего хранят наличные россияне старше 55 лет, наибольший уровень доверия к этому финансовому инструменту проявляет молодежь до 34 лет — 73%. Среди респондентов от 35 до 44 лет уверены в надежности накоплений «налички» 67%, среди опрошенных в возрасте 45—55 лет — 65%. Мужчины относятся к купюрам более благосклонно, чем женщины (71% против 67%).



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Галия Гарифуллина