Исследование: в декабре жители Казани стали чаще посещать бани и SPA

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце этого года в Казани спрос на бани, сауны и SPA увеличился на 67% по сравнению с декабрем прошлого года. Такие данные в ходе исследования получили аналитики «Авито Услуг».

В преддверии Нового года интерес горожан к посещению бань и саун вырос на 96% по сравнению с концом 2022 года. В России больший рост был зафиксирован только в Ростове-на-Дону (+101%). Объем предложения вырос на 62%. За посещение казанцам придется заплатить в среднем от тысячи рублей. Увеличение спроса на SPA в столице Татарстана составило 88%, предложения — на 57%. Средняя цена на такие услуги составляет не менее тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабинеты массажистов горожане стали посещать на 50% активнее. Один визит стоит в среднем от 900 рублей. На цену влияют и опыт мастера, и его специализация, и выбранная зона массажа. К примеру, антицеллюлитный массаж стоит не менее 400 рублей, классический — тысячи рублей, а массаж лица — 800 рублей.

Напомним, за 9 месяцев 2023 года интерес к услугам в категории «Красота и здоровье» у казанцев вырос в 1,5 раза (+47%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми востребованными специалистами в этой сфере стали: мастера по бровям и ресницам (за год спрос на услуги вырос на 373%), диетологи (+207%), психологи (+107%), косметологи (+82%), визажисты (+86%). Также вырос спрос на мастеров по эпиляции (+31%), парикмахеров (+50%), СПА-услуги и массаж (+59%). За услугами по маникюру и педикюру обращались на 46% активнее.

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Галия Гарифуллина