В 2023 году татарстанцы стали чаще покупать и арендовать склады

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В текущем году интерес к приобретению складских помещений в Татарстане вырос на 9%, к аренде — на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Спрос жителей республики на покупку складов за текущий год увеличился на 9%. Аренда стала востребованнее на 14%. В то же время объем предложения таких помещений в сегменте продажи уменьшился на 10%, а в сегменте аренды — на 3%.

В целом по России спрос на покупку складов вырос на 18%, а предлагать их стали чаще на 6%. Помещения стали больше в среднем на 200 кв. м: раньше их площадь равнялась 700, сейчас — 900 кв. м. Больше всего интерес к приобретению такой недвижимости увеличился в Свердловской (+60%) и Московской областях (+46%), а также в Пермском крае и Башкортостане (+45% в обоих). Самое существенное падение спроса зафиксировали в Крыму (-20%) и Красноярском крае (-11%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аренда в стране стала востребованнее на 19%, предложение упало на 5%. Размер складов, предлагаемых для аренды, сократился со 159 до 100 кв. м. Спрос на аренду складских помещений вырос в большинстве регионов, участвовавших в исследовании. В Московской области — на 50%, в Тверской и Ленинградской — на 40%. Самое большое падение аналитики наблюдали в Крыму (-17%).

Напомним, в октябре 2023 года интересоваться приобретением складов казанцы стали на 24,5% реже, чем в середине прошлой осени. Предложение таких помещений понизилось на 20%. В среднем приобрести склад в столице Татарстана в октябре можно было за 32 млн рублей (-20% к аналогичному периоду прошлого года).

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Галия Гарифуллина