Казань вошла в пятерку городов России по заработным ожиданиям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В четвертом квартале 2023 года соискатели в Казани хотели бы ежемесячно получать в среднем 122 тысячи рублей. Такие данные получили в Финансовом университете при правительстве России в ходе социологического мониторинга.

Лидировал по заработным ожиданиям Владивосток, где они составляли 127 тысяч рублей. Также в топ-5 вошли Волгоград (126 тысяч), Рязань (124 тысячи), Новокузнецк (121 тысяча). Казань со 122 тысячами рублей заняла четвертую строчку рейтинга.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В октябре — декабре 2023 года ожидаемая средняя зарплата в России составляла 115 тысяч рублей. В течение аналогичного периода 2022-го кандидаты рассчитывали на 100 тысяч рублей, 2021-го — на 94 тысячи. Медианный размер желаемого дохода в 2023-м был равен 93 тысячам рублей против 86 тысяч годом ранее.

Напомним, в ноябре прошлого года размер средних зарплатных ожиданий татарстанцев оказался на 3 тысячи рублей больше предлагаемого дохода. Средние предлагаемые зарплаты в Татарстане составили 50,2 тысячи рублей в месяц. Кандидаты же хотели бы получать в среднем 53,2 тысячи.

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Галия Гарифуллина