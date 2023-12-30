На Новый год россияне стали чаще покупать детям игровые приставки и наборы для творчества

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году жители России стали чаще покупать в качестве новогоднего подарка детям игровые приставки и наборы для творчества. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Спрос на портативные игровые приставки с 1 по 20 декабря этого года вырос на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Их средняя стоимость составляла 4,5 тысячи рублей (+14% к 2022 году). Наборы для творчества и подарки из магазинов подарков стали востребованнее на 19%. Их можно было приобрести за 855 рублей (+15%) и 1,5 тысячи (+13%) соответственно.

Игрушки приобретали чаще на 16%, а сладкие наборы — на 13%. Они стоили 1,7 тысячи рублей (+10%) и 710 рублей (+8%) соответственно. Интересно, что количество покупок в детских магазинах за год сократилось на 8%. Средний чек увеличился на 10%, достигнув 2,6 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Несмотря на небольшое снижение продаж товаров для детства в течение года — на 5—7% — на фоне снижения количества малышей в стране, в ноябре—декабре вырос объем покупок новогодней атрибутики и подарков для детей. Рост происходит как в сравнении с более низкой базой аналогичного периода минувшего года, так и на фоне увеличения потребления в стране в целом в 2023 году, — подчеркнули аналитики.

Напомним, в Казани более чем три четверти опрошенных — 78% — сообщили, что поддерживают у своих детей веру в Деда Мороза, помогая им писать письма волшебника и тайно подбрасывая подарки под елку от его имени. Женщин среди таких родителей больше, чем мужчин, — 76% и 71% соответственно.

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Галия Гарифуллина