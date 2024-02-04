Слово за Кремлем: без дальнейшей господдержки рубль начнет падать

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Губаев

Двухнедельный период укрепления рубля по отношению к доллару и евро завершен. 1 февраля американская валюта преодолела психологическую отметку в 90 рублей. На следующий день «американец» продолжил дорожать, впервые с 16 января достигнув в моменте уровня 91,065 рубля. К завершению торгового дня на Мосбирже произошла небольшая коррекция, но доллар удержался на отметке 91,05 рубля. За неделю он подорожал на 1,31 рубля. Примечательно, что евро в минувший четверг, напротив, снижался. Но в пятницу нашел в себе силы побороться и пошел в рост — 98,29 рубля (+36 копеек к итогам предыдущих торгов и +87 копеек за неделю).

«Рука помощи» для рубля

Финансовые аналитики, опрошенные «Реальным временем», по-разному оценивают потенциал рубля, но едины во мнении, что без сохранения валютного контроля, в одиночку, российской национальной валюте не устоять.

— Динамика рубля связана как с внутренними факторами, так и с внешними. С внешними связано расхождение курсов с долларом и евро — просто глобальный доллар укрепился против евро из-за нерешительности ФРС быстро снижать свою ключевую ставку, вот и на Мосбирже евро выглядит слабее американца против рубля. Относительно внутренних факторов курса нацвалюты — действует жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ, нормативы репатриации выручки экспортеров. Есть и бюджетное правило, а вот налоговый период закончился, и рубль чуть приупал, — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его мнению, ни о какой девальвации не может быть и речи.

— Буквально две недели назад рубль обновил 6-месячные максимумы, а доллар, евро и юань рушились на минимумы конца июня 2023 года. Поэтому заскок доллара выше 90 не страшит, и это не более чем биржевая волатильность. В любой момент он может быть вновь ниже планки. А факторы ДКП ЦБ и нормативы вряд ли снизят свою поддержку нацвалюты до конца весны, — рассуждает Зельцер.

По его прогнозам, в ближайшие месяцы курс пары RUB/USD будет находиться в коридоре 88—90 за $1.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко также не видит серьезных оснований для резкого скачка курса американской валюты. Возможности российской нацвалюты он оценивает еще выше, чем Зельцер.

— Даже если на текущих уровнях фактор обязательной продажи валюты уже не является драйвером для существенного укрепления рубля, мера будет помогать российской валюте сохранять позиции в периоды начала месяца, когда рыночное предложение валюты и ликвидность сокращаются. С учетом возможности сохранения указа в силе до конца текущего года рубль при поддержке других факторов (продажа валюты ЦБ, высокая ключевая ставка) сохраняет шансы для укрепления в ближайшее время в сторону 85 по доллару и закрепления в среднесрочной перспективе в диапазоне 85—90 рублей, — прогнозирует эксперт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Александр Потавин из ФГ «Финам» в свою очередь не исключает, что к концу года американская валюта преодолеет планку в 100 рублей.

Бессрочная продажа

— Остается посмотреть, какое решение примет Кремль в части продления валютного контроля за российскими экспортерами в ближайшие полтора месяца. От этого во многом будет зависеть ситуация с курсом рубля до конца 2024 года. Возможно, что, начав вводить ограничения, власти не найдут в себе сил от них отказаться. Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, введенное до конца апреля, может быть не просто продлено, а станет бессрочным, — полагает аналитик.

По его данным, в последние месяцы прошлого года внешняя торговля России была слабой, с профицитом менее $10 млрд в месяц.

— Этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать основные статьи оттока валюты из страны: зарубежный туризм, погашение внешнего долга, спрос на иностранные активы. Ожидаемое сокращение продажи валюты из ФНБ после 6 февраля может вновь усилить давление на рубль. Продажи валюты из ФНБ уже к концу I квартала должны замедлиться и затем практически полностью прекратиться. Поэтому мы ожидаем курса доллара выше отметки 100 рублей к концу этого года, — констатирует Потавин.

Галия Шакирова