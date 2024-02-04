Слово за Кремлем: без дальнейшей господдержки рубль начнет падать
Двухнедельный период укрепления рубля по отношению к доллару и евро завершен. 1 февраля американская валюта преодолела психологическую отметку в 90 рублей. На следующий день «американец» продолжил дорожать, впервые с 16 января достигнув в моменте уровня 91,065 рубля. К завершению торгового дня на Мосбирже произошла небольшая коррекция, но доллар удержался на отметке 91,05 рубля. За неделю он подорожал на 1,31 рубля. Примечательно, что евро в минувший четверг, напротив, снижался. Но в пятницу нашел в себе силы побороться и пошел в рост — 98,29 рубля (+36 копеек к итогам предыдущих торгов и +87 копеек за неделю).
«Рука помощи» для рубля
Финансовые аналитики, опрошенные «Реальным временем», по-разному оценивают потенциал рубля, но едины во мнении, что без сохранения валютного контроля, в одиночку, российской национальной валюте не устоять.
По его мнению, ни о какой девальвации не может быть и речи.
— Буквально две недели назад рубль обновил 6-месячные максимумы, а доллар, евро и юань рушились на минимумы конца июня 2023 года. Поэтому заскок доллара выше 90 не страшит, и это не более чем биржевая волатильность. В любой момент он может быть вновь ниже планки. А факторы ДКП ЦБ и нормативы вряд ли снизят свою поддержку нацвалюты до конца весны, — рассуждает Зельцер.
По его прогнозам, в ближайшие месяцы курс пары RUB/USD будет находиться в коридоре 88—90 за $1.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко также не видит серьезных оснований для резкого скачка курса американской валюты. Возможности российской нацвалюты он оценивает еще выше, чем Зельцер.
Александр Потавин из ФГ «Финам» в свою очередь не исключает, что к концу года американская валюта преодолеет планку в 100 рублей.
Бессрочная продажа
По его данным, в последние месяцы прошлого года внешняя торговля России была слабой, с профицитом менее $10 млрд в месяц.
— Этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать основные статьи оттока валюты из страны: зарубежный туризм, погашение внешнего долга, спрос на иностранные активы. Ожидаемое сокращение продажи валюты из ФНБ после 6 февраля может вновь усилить давление на рубль. Продажи валюты из ФНБ уже к концу I квартала должны замедлиться и затем практически полностью прекратиться. Поэтому мы ожидаем курса доллара выше отметки 100 рублей к концу этого года, — констатирует Потавин.
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