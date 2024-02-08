Исследование: более трети россиян готовы работать под руководством искусственного интеллекта

Считают, что искусственный интеллект (ИИ) может заменить им руководителя, 35% респондентов из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование «Зарплаты.ру» и школы «Хекслет».

Больше половины участников опроса — 53% — считают, что человек справится с руководством лучше ИИ. Каждый четвертый — 24% — заявил, что его нынешний начальник незаменим. Считают работу руководителя такой простой, что искусственный интеллект точно с ней справится, 9% респондентов.

По мнению россиян, идеальное начальство должно быть человечным (69%), профессиональным (64%) и оптимистичным (50%). Среди недостатков чаще всего называли скупость (50%), паникерство (25%), нежелание разбираться в работе подчиненных (18%), токсичность (16%) и неприятие нового (14%). При этом работать с невыносимым руководителем согласен каждый второй.

Кроме того, половина опрошенных готова терпеть несносного руководителя, выяснили специалисты. Имеющаяся работа устраивает 29% респондентов. Надеются дождаться увольнения начальника 18%, испытывают страх потерять должность — 6%.



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Галия Гарифуллина