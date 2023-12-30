Больше половины россиян планируют в новом году увеличить свой доход

Самым распространенным новогодним обещанием, которое дают себе россияне, стало преумножение заработка. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Увеличить доход в 2024 году собираются 67% респондентов. Также в планы опрошенных входит делать финансовые сбережения (25%) и не пренебрегать занятиями спортом (24%). Обещали себе получить новую профессию 23% участников исследования. Поиском дополнительного источника заработка займутся 22% россиян, сменой деятельности — 20%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цель еще 19% россиян — начать или завершить ремонт. Назвали приоритетом трудоустройство и рост по карьерной лестнице по 18% опрошенных, расширение деловых связей — 17%. Запуск своего дела входит в планы 10% россиян, а масштабирование уже существующего бизнеса — 3%.

Напомним, доход, равный не менее 100 тысячам рублей в месяц, устроил бы 67% жителей России. 100—200 тысяч рублей предпочли бы зарабатывать более трети опрошенных — 37%. О желании получать зарплату от 200—300 тысяч рассказали 14% участников исследования, более этой суммы — 18%. Еще 33% были бы рады доходу до 100 тысяч рублей.

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Галия Гарифуллина