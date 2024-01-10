Проживание в отелях Казани после новогодних выходных подешевело почти на 30%

Сервис бронирования МТС Travel и платформа Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения в России. Исследование показало, что после 8 января средняя стоимость проживания по стране снизилась более чем на четверть.

Например, в Казани цены на проживание упали на 28%, составив в среднем 7,2 тысячи рублей за сутки для двух человек. В Москве, где было зафиксировано наибольшее число бронирований как на новогодние праздники, так и на период с 9 по 31 января, цены снизились на 19%.

Среди популярных направлений после новогодних каникул сильнее всего отдых подешевел в Мурманске — на 42%. Средняя цена составила 4,4 тысячи рублей за ночь. Также значительное снижение цен было отмечено во Владимире — на 37%, до 4,5 тысячи рублей за ночь, и в Санкт-Петербурге — на 27%, до 5,8 тысячи рублей за сутки.





Стоит отметить, что столица Татарстана вошла в топ-4 городов по количеству бронирований на новогодние праздники, уступив только Москве и Санкт-Петербургу, а также Горному Сочи.



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Галия Гарифуллина