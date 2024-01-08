Исследование: в России расходы на связь у мужчин выше, чем у женщин

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Траты мужчин на связь и домашний интернет в России превышают аналогичные расходы женщин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

В 2023 году представители сильного пола в среднем платили за услуги сотовых операторов 719 рублей, а женщины — 554 рубля. За интернет расходы были равны 738 и 682 соответственно.

Оплачивали интернет через мобильный банк 56% мужчин и 44% женщин. За мобильную связь они вносили платежи в 53% и 47% случаев соответственно. Домашний интернет обходился жителям Росси в 713 рублей (+6% к 2022 году), сотовая связь — за 641 рубль (-2%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Выше всего средний чек за интернет-услуги был у респондентов в возрасте 51—60 лет — 765 рублей. Опрошенные возрасте от 41 года 50 лет тратили на них 726 рублей, россияне младше 21 года — 697. Дешевле всего домашний интернет обходился клиентам в возрасте от 21 года до 40 лет — они расходовали 667 рублей.

Напомним в 2023 году жители России приобретали нужные товары в онлайн-магазинах в 1,5 раза чаще, чем в 2022-м. В то же время офлайн-шопинг в стране все еще остается востребованным. Общее число покупок в таких магазинах в 15 раз больше, чем заказов в интернете. Однако относительно прошлого года россияне стали приобретать товары офлайн на 23% реже, а количество платежей по картам банка выросло на 52%.

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Галия Гарифуллина