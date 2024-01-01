В 2023 году популярность онлайн-шопинга в России выросла в 1,5 раза

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В уходящем году жители России приобретали нужные товары в онлайн-магазинах в 1,5 раза чаще, чем в 2022-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В то же время офлайн-шопинг в стране все еще остается востребованным. Общее число покупок в таких магазинах в 15 раз больше, чем заказов в интернете. Однако относительно прошлого года россияне стали приобретать товары офлайн на 23% реже. А количество платежей по картам банка выросло на 52%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наибольшие суммы тратят респонденты в возрасте 41—50 лет: они оставляют в магазинах в среднем 777 рублей. Чуть меньше — 760 рублей — расходуют россияне старше 50 лет. А 753 рубля в среднем тратят опрошенные от 31 до 40 лет. Интересно, что мужчины менее экономны, чем женщины: их средний чек составляет 797 и 711 рублей соответственно.

Напомним, на Татарстан по итогам января — сентября 2023 года пришлось 1,9% в общем объеме онлайн-продаж России. С этим показателем республика вошла в топ-10 регионов, заняв 9-е место. Объем продаж в сегменте онлайн-торговли в России по итогам трех кварталов 2023 года составил 4,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 23%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина