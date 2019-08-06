Председатель совета директоров «Барс-Медиа» Марат Гараев и его дочь покинут свои посты

Председатель совета директоров «Барс-Медиа» Марат Гараев и его дочь, директор компании Дина Гараева оставляют свои полномочия. Об этом Марат Гараев рассказал газете «Ватаным Татарстан».

В качестве причины он назвал разногласия между акционерами.

«Несмотря на то что вам это кажется неожиданным, я готовился к этому шагу давно. Более того, я готовил к этому и команду, и компанию. Год назад я отстранился от руководства компанией и передал дела дочери Дине. Поэтому нельзя сказать, что это какая-то новость. Но сейчас пришло время полностью уйти из шоу-бизнеса и мне, и дочери», — сказал он.

Гараев руководил компанией «Барс-Медиа» в качестве директора и председателя совета директоров на протяжении 21 года.