Открыть свое дело хотел бы каждый третий житель Казани

Опрос «СберСтрахования» и «Деловой среды» показал, что каждый третий житель Казани (31%) хотел бы открыть свой бизнес, а каждый десятый (11%) уже занимается предпринимательством. Опрос проводился в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек.

Чаще всего о желании открыть бизнес говорили молодые люди 18—30 лет (38%). Меньше всего интереса к предпринимательству проявили респонденты старше 60 лет (16%). Мужчины чаще женщин отвечали, что хотят открыть бизнес (32% против 25%), но доля действующих предпринимателей среди них и женщин оказалась примерно одинаковой — 10% и 8% соответственно.

В качестве наиболее прибыльных и перспективных видов бизнеса в 2024 году 19% опрошенных жителей Казани назвали открытие магазина продуктов, одежды, стройматериалов или других товаров. Почти столько же (18%) респондентов считают, что будет успешным промышленное производство. Еще 15% видят перспективы в сфере общественного питания, 13% — в сельском хозяйстве. Пятое место разделили сфера красоты и фитнеса (7%) и сервисные центры и ремонтные мастерские (7%).

Респонденты также рассказали о причинах, по которым они хотят заняться бизнесом. Почти треть (30%) отметили желание больше зарабатывать, каждый пятый (19%) сказал, что у него есть идея для стартапа, а 17% не хотят работать «на кого-то». Среди причин, которые мешают заняться предпринимательской деятельностью, почти каждый пятый (18%) назвал семейные обстоятельства, каждый седьмой (14%) — отсутствие идей, каждый десятый (10%) сообщил о нехватке денег на бизнес.

Треть россиян, которые думают об открытии бизнеса (32%), считают, что для реализации их идей не нужны значительные средства. Остальные рассматривают возможность взять кредит (20%), привлечь инвестиции от партнеров (9%), одолжить деньги у знакомых (5%).

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Галия Гарифуллина