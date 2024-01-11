Всемирный банк: в 2024 году рост ВВП замедлится

В 2024 году ожидается самый медленный полугодичный рост ВВП за последние 30 лет. Об этом свидетельствует отчет Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

Глобальный рост, по прогнозам, замедлится третий год подряд — с 2,6% в прошлом году до 2,4% в 2024 году, что почти на три четверти процентного пункта ниже среднего показателя 2010-х годов. Ожидается, что развивающиеся экономики вырастут всего на 3,9%, что более чем на один процентный пункт ниже среднего показателя предыдущего десятилетия. Страны с низким доходом покажут рост на 5,5%, что слабее, чем ожидалось. К концу 2024 года около четверти населения развивающихся стран и около 40% стран с низким доходом все еще будут жить хуже, чем на момент начала пандемии COVID в 2019 году.

В развитых экономиках рост замедлится до 1,2% в этом году с 1,5% в 2023 году. Чтобы решить проблему изменения климата и достичь других ключевых глобальных целей развития к 2030 году, развивающимся странам потребуется значительно увеличить инвестиции — около 2,4 триллиона долларов в год. Без комплексного пакета мер перспективы такого увеличения невелики. Ожидается, что рост инвестиций на душу населения в развивающихся экономиках между 2023 и 2024 годами составит в среднем всего 3,7%, чуть более половины показателя за предыдущие два десятилетия.



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Галия Гарифуллина