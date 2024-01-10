Остались недовольны новогодними подарками почти 20% казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как сообщают аналитики SuperJob, разочарованы подарками, полученными 31 декабря, 17% респондентов из столицы Татарстана. Скорее огорчены — 11% казанцев, однозначно недовольными остались 6%.

В то же время большинству участников исследования — 83% — подарки понравились. Точно доволен ими каждый второй житель Казани, скорее довольны — 33%. Женщин радовали сертификаты в салоны красоты, духи, качественная бытовая техника и аксессуары. Мужчинам было приятно получить электронные устройства. А раздражение чаще всего вызывали сувениры в виде символов года и дешевые сладости.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Заявили, что были бы рады возможности сдать непонравившиеся презенты, 46% казанцев. Будут надеяться однажды найти разочаровавшим их подаркам применение 38% горожан, передарят — 12%. Еще 7% готовы отправить ненужные вещи в мусорку, а 6% — передать нуждающимся.

Напомним, желание получить на Новый год гаджеты выразили больше половины россиян — 63%. Еще опрошенные мечтают об одежде и аксессуарах (45%), а также ювелирных украшениях (44%). Кроме того, в топ желанных презентов попали подарочные сертификаты (43%), товары для красоты (40%), алкоголь (20%).



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Галия Гарифуллина