«Не хотелось бы видеть высокую ставку дольше, чем полгода»

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В последний рабочий день уходящего года на закрытии торгов на Московской фондовой бирже в противостоянии российской и американской валют последняя все-таки оказалась успешнее — ей удалось отыграть растерянные накануне позиции и преодолеть отметку в 90 рублей за $1. Хотя рубль боролся. В моменте курс опускался даже ниже 89 рублей за «американца» (по состоянию на 11.30 за один американский доллар давали 88,9 рубля, — прим. ред.). Американская валюта, в свою очередь, тестировала уровень в 90,5 рубля. Но в итоге опустилась до 90,36 рубля, подорожав ровно на 1 рубль по сравнению с итогами торгов предыдущего дня.

скриншот realnoevremya.ru с сайта Мосбиржи

Курс на стабильность

Впрочем, аналитики, опрошенные «Реальным временем» настроены оптимистично и считают, что с главными проблемами российская национальная валюта справилась и у нее есть потенциал к стабилизации.

— Если говорить о 2023 годе, то, наверное, самым опасным моментом можно назвать ситуацию осенью, когда курс достигал 100 рублей за $1. И мог бы, вероятно, пойти выше, если бы не принятые меры по валютному контролю, — говорит руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. По ее прогнозам, в начале года пара RUB/USD может вновь протестировать уровень 87 и даже 85 рублей.

— Думаем, что рабочий диапазон на I квартал будет 85—90 рублей за 1$, — считает Симонова.

Эксперт не исключает, что в дальнейшем возможен незначительный отскок рубля вниз из-за ослабления эффекта от принятых Центробанком жестких ограничений валютного рынка.

— Он будет действенным еще какое-то время, но впоследствии уже не так значителен. Со временем всегда находятся пути обойти ограничения. Поэтому, вероятно, президентский указ об обязательной продаже валютной выручки будет отменен в апреле. Но тогда уже начнут действовать другие процессы, связанные с высокой ключевой ставкой и ограничением бюджетного импульса, что окажет опосредованное влияние и на баланс валютного рынка. Поэтому не думаем, что отмена указа повлечет вновь скачок к 100 рублям и выше, хотя некоторое ослабление рубля мы все же можем увидеть, — объясняет Симонова.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов согласен с тем, что в уходящем году для российской национальной валюты были непростые времена, а наступающем начнется стабилизация.

— Рубль в нашем прогнозе в 2024 году будет укрепляться и в среднем за год доллар будет стоить 86,6 рубля, — считает аналитик. Давление, которое испытывал рубль весь 2023 год он объясняет стремительным восстановлением импорта: — Импорт рос на фоне налаживания новых логистических цепочек, а также за счет увеличения частного спроса, которое было обеспечено мягкими денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, — говорит Трифонов. Кроме того, по его словам, снижению курса рубля способствовали санкции, ограничивающие доходы от российского экспорта нефти, — нефтяное эмбарго ЕС и нефтяной потолок G7.

— Так, самые опасные моменты для рубля сформировались еще в 2022 году (мягкая экономическая политика и санкции на нефть). В 2023-м из рисковых факторов можно также выделить возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила в августе, но от него быстро отказались ввиду повышенной волатильности курса, — напоминает аналитик.

Эксперты с уверенностью говорят, что на данном этапе значительную часть проблем удалось решить благодаря ужесточению денежно-кредитной и бюджетной политики.

— ЦБ вернется к покупкам валюты в рамках бюджетного правила в январе, но с учетом принятого им решения о снижении этой суммы на расходы сверх бюджетного правила профинансированные из ФНБ это не будет шоком для курса, — заверяет Трифонов.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что укреплению рубля поможет и решение регулятора продавать валюту.

— С начала 2024 года стабилизации курса рубля будут способствовать действия Центрального банка. По мнению руководства регулятора, если цена нефти будет на уровне $88—90 за баррель, он может перейти к чистым покупкам валюты. Однако начиная с января Центробанк будет продавать валюту. Можно примерно рассчитать, сколько валюты Центральный банк станет покупать с рынка. В расчет включаем отложенные покупки валюты по бюджетному правилу за 2023 год (1,6 трлн рублей), продажи валюты за использование ФНБ сверх бюджетного правила (2,9 трлн рублей), продажи валюты, связанные с инвестициями (около 1,1 трлн рублей). В итоге при стоимости российской нефти марки Urals на уровне $60 за баррель объем продаж может составить около 200 млрд рублей в месяц. Если стоимость нефти будет в районе $65—66 за баррель, то чистые продажи валюты составят около 120—130 млрд рублей в месяц. Продажа валюты со стороны Центробанка добавит ликвидности на внутренний рынок, и, следовательно, курс рубля станет более стабильным, — подсчитал аналитик.

«Ключевое» бремя продлится полгода

В данной ситуации экспертов больше беспокоит негативное влияние высокой ключевой ставки на бизнес.

— Текущий уровень ставки действительно может быть очень болезненным для бизнеса, особенно для компаний с высокой долговой нагрузкой. Трудно вывести какой-то единый срок для всего бизнеса, это все же индивидуальная история. Но, в общем и целом, не хотелось бы видеть высокую ставку дольше, чем полгода, — говорит Симонова.

Аналитик «БКС Форекс» более конкретен в прогнозах по срокам снижения ключевой ставки.

— Мы предполагаем, что ЦБ пойдет на первое снижение ставки в июне, но если реальный сектор окажется достаточно устойчив к высокому уровню ставок, первое снижение по ставке будет осуществлено уже в третьем квартале. ЦБ будет активно снижать ставку по мере замедления инфляции, однако даже в 2025 году мы полагаем, что она будет выше, чем 7,5%, которые мы наблюдали в первой половине этого года, — резюмирует Трифонов.

Галия Шакирова