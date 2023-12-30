«Не хотелось бы видеть высокую ставку дольше, чем полгода»
В последний рабочий день уходящего года на закрытии торгов на Московской фондовой бирже в противостоянии российской и американской валют последняя все-таки оказалась успешнее — ей удалось отыграть растерянные накануне позиции и преодолеть отметку в 90 рублей за $1. Хотя рубль боролся. В моменте курс опускался даже ниже 89 рублей за «американца» (по состоянию на 11.30 за один американский доллар давали 88,9 рубля, — прим. ред.). Американская валюта, в свою очередь, тестировала уровень в 90,5 рубля. Но в итоге опустилась до 90,36 рубля, подорожав ровно на 1 рубль по сравнению с итогами торгов предыдущего дня.
Курс на стабильность
Впрочем, аналитики, опрошенные «Реальным временем» настроены оптимистично и считают, что с главными проблемами российская национальная валюта справилась и у нее есть потенциал к стабилизации.
— Думаем, что рабочий диапазон на I квартал будет 85—90 рублей за 1$, — считает Симонова.
Эксперт не исключает, что в дальнейшем возможен незначительный отскок рубля вниз из-за ослабления эффекта от принятых Центробанком жестких ограничений валютного рынка.
— Он будет действенным еще какое-то время, но впоследствии уже не так значителен. Со временем всегда находятся пути обойти ограничения. Поэтому, вероятно, президентский указ об обязательной продаже валютной выручки будет отменен в апреле. Но тогда уже начнут действовать другие процессы, связанные с высокой ключевой ставкой и ограничением бюджетного импульса, что окажет опосредованное влияние и на баланс валютного рынка. Поэтому не думаем, что отмена указа повлечет вновь скачок к 100 рублям и выше, хотя некоторое ослабление рубля мы все же можем увидеть, — объясняет Симонова.
Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов согласен с тем, что в уходящем году для российской национальной валюты были непростые времена, а наступающем начнется стабилизация.
— Так, самые опасные моменты для рубля сформировались еще в 2022 году (мягкая экономическая политика и санкции на нефть). В 2023-м из рисковых факторов можно также выделить возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила в августе, но от него быстро отказались ввиду повышенной волатильности курса, — напоминает аналитик.
Эксперты с уверенностью говорят, что на данном этапе значительную часть проблем удалось решить благодаря ужесточению денежно-кредитной и бюджетной политики.
— ЦБ вернется к покупкам валюты в рамках бюджетного правила в январе, но с учетом принятого им решения о снижении этой суммы на расходы сверх бюджетного правила профинансированные из ФНБ это не будет шоком для курса, — заверяет Трифонов.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что укреплению рубля поможет и решение регулятора продавать валюту.
«Ключевое» бремя продлится полгода
В данной ситуации экспертов больше беспокоит негативное влияние высокой ключевой ставки на бизнес.
— Текущий уровень ставки действительно может быть очень болезненным для бизнеса, особенно для компаний с высокой долговой нагрузкой. Трудно вывести какой-то единый срок для всего бизнеса, это все же индивидуальная история. Но, в общем и целом, не хотелось бы видеть высокую ставку дольше, чем полгода, — говорит Симонова.
Аналитик «БКС Форекс» более конкретен в прогнозах по срокам снижения ключевой ставки.
— Мы предполагаем, что ЦБ пойдет на первое снижение ставки в июне, но если реальный сектор окажется достаточно устойчив к высокому уровню ставок, первое снижение по ставке будет осуществлено уже в третьем квартале. ЦБ будет активно снижать ставку по мере замедления инфляции, однако даже в 2025 году мы полагаем, что она будет выше, чем 7,5%, которые мы наблюдали в первой половине этого года, — резюмирует Трифонов.
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