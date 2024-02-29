В 2024 году интернет-трафик у татарстанцев вырос в 1,5 раза

Как рассказали интернет-порталу «Реальное время» в компании «Мегафон», в январе — феврале 2024 года интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний голосовой трафик на абонента снизился на 5% относительно начала прошлого года.



Среди приложений лидирует Telegram — он занял 70% от общего объема данных мессенджеров. Второе место удерживает WhatsApp*, который демонстрирует долю потребления трафика примерно на уровне того же периода 2023 года.

— Татарстанцы все чаще выбирают общение через мессенджеры и соцсети, предпочитая этот способ связи с близкими привычным телефонным разговорам. Так, количество голосовых звонков в сети «Билайн» год к году уменьшилось почти на треть: если в январе прошлого года прошло более 105 млн вызовов, то в январе 2024-го их количество уменьшилось до 71 млн, — рассказали в пресс-службе ПАО «ВымпелКом».

По данным ПАО «ВымпелКом», объем голосового трафика в компании также уменьшился в среднем на 7%. В то же время потребление мобильного трафика выросло: в первый месяц текущего года жители РТ израсходовали 21 млн ГБ интернета, тогда как годом ранее — 19 млн ГБ.



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Аделия Сафина