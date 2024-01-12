Исследование: в Казани вырос спрос на услуги клининговых компаний

В конце праздничной недели в столице Татарстана отмечен рост спроса на услуги профессиональной уборки. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито Услуги».



Количество запросов на генеральную уборку помещений в столице Татарстана возросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди российских городов активнее всего спрос на генеральную уборку увеличился в Краснодаре (на 156%), Перми (на 91%) и Нижнем Новгороде (на 71%).

Казанцы начали активно обращаться к клинерам для проведения масштабной и тщательной уборки своих жилищ. В частности, услуги клинеров востребованы для очистки квартир от остатков новогодних украшений, конфетных фантиков, осколков разбитых игрушек и даже грязной посуды.

Стоимость генеральной уборки комнаты в Казани начинается от тысячи рублей. За чистку негабаритных кресел горожанам придется заплатить от 450 рублей, диванов и матрасов — от 900 рублей. Что касается ковровых покрытий, средняя стоимость чистки одного квадратного метра составляет не менее 245 рублей.

Галия Гарифуллина