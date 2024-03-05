В 2023 году в Казани родилось на 610 детей больше, чем годом ранее

В 2023 году в органах ЗАГС Казани зарегистрировали рождение 19 314 детей. Это на 610 детей больше, чем годом ранее, сообщила сегодня начальник МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» Елена Студеникина.

— По статистике, вторых и третьих детей в семьях становится больше. Быть многодетной семьей становится модно, — добавила Студеникина.

Около 80% мам получили свидетельство о рождении ребенка и другие документы онлайн с помощью электронного суперсервиса в роддоме без личного посещения органов власти.

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