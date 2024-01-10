Праздновать старый Новый год собираются 38% жителей России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Празднование старого Нового года входит в планы 38% россиян. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В России старый Новый год отмечают в ночь на 14 января, в 2024 году это будет воскресенье. Каждый третий респондент — 33% — встретит эту ночь в кругу семьи. На торжественное празднование отправятся 5% опрошенных — чаще всего намерены поступить таким образом участники исследования старше 55 лет. Каждый второй россиянин никак не выделяет дату старого Нового года. Ни разу не отмечали его 9% граждан, даже не слышали о таком празднике — 3%.

Участники исследования, которые справляют старый Новый год, планируют устроить застолье (54%), включить новогодние передачи и фильмы (43%), загадывать желания (29%). Каждый четвертый — 24% — навестит членов семьи. Колядки входят в планы 10% празднующих, обмен презентами — 8%, запуск салюта — 5%. Еще 6% выбрали вариант «другое».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласны, чтобы старый Новый год стал нерабочим днем, 48% россиян. Наибольшая доля выбравших такой ответ — среди работников производственной и строительной отраслей и сферы образования и науки. Предпочли бы, чтобы предприятия и организации в отдельном порядке определяли статус этого дня, 40% респондентов. Против дополнительного выходного высказались 12%.

Напомним, новогодний декор в столице Татарстана начнут разбирать после старого Нового года.

— До старого Нового года елочные городки будут еще работать, как и иллюминация. Потом постепенно будем проводить демонтаж елок, основная новогодняя иллюминация тоже будет демонтироваться постепенно, — рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

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Галия Гарифуллина