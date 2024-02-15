Исследование: большинство компаний Казани планируют активнее привлекать самозанятых

Большая часть работодателей в Казани собираются активнее привлекать самозанятых. Об этом свидетельствуют результаты исследование аналитического центра «Консоль.Про».



Сегодня каждая третья казанская компания — 33% — предлагает самозанятым из компаний-конкурентов проектную работу. Среди других плюсов сотрудничества с внештатниками опрошенные руководители выделили экономию средств (31%) и гибкость при ротации состава необходимых специалистов (25%).

Относятся одинаково хорошо как к специалистам в найме, так и к внештатным исполнителям, 59% респондентов. Каждый пятый — 19% — чаще доверяет самозанятым. Подавляющее большинство работодателей — 91% — привлекает таких работников для выполнения задач младших и средних звеньев.

Персональный список задач для самозанятых разрабатывают в 47% казанских компаний. Пятая часть опрошенных руководителей просто ждет результат к назначенному сроку. Воспринимают внештатного специалиста также, как нанятого по трудовому договору, только 23% участников исследования.

Недостатками работы с самозанятыми чаще всего называли отсутствие рычагов давления на соблюдение дедлайнов (39%), качество работы (19%) и излишнее внимание контролирующих органов (27%). Также работодателей беспокоят сроки сдачи работы (24%), проблемы с предоставлением чека (24%) и превышение такими специалистами лимитов (13%).



Точечно заключать договоры с самозанятыми намереваются 47% руководителей. Еще 24% планируют предложить части сотрудников перейти на данный налоговый режим. По словам каждого третьего респондента, привлечение самозанятых помогает экономить 10-20% фонда оплаты труда компании.



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Галия Гарифуллина