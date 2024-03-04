Жительницы Казани хотят на 8 марта цветы, путешествия и деньги

Исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что три наиболее желанных подарка на Международный женский день — это цветы, путешествия и деньги. Опрос проводился среди жительниц Казани.



О букетах цветов мечтают три из десяти жительниц столицы Татарстана, о путешествиях — 15% опрошенных. Каждая одиннадцатая женщина назвала лучшим подарком деньги. Драгоценности в качестве презента хотели бы получить 8% респонденток, девайсы и гаджеты — 6%.

Лишь 5% женщин заявили, что им не нужны знаки внимания 8 Марта.

В большинстве случаев женщины получают на 8 Марта цветы (52% опрошенных). 13% респонденток рассказали, что им обычно дарят конфеты. Косметику и парфюмерию чаще всего получают в подарок 11%. Деньги на 8 Марта обычно дарят 7% женщин. Без знаков внимания в этот день остается каждая седьмая.

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