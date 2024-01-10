Планирует взять кредит в 2024 году каждый восьмой российский бизнесмен

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главной целью в 2024 году российские предприниматели чаще всего называли рост прибыли. Для реализации этой задачи 13,3% из них собираются оформить кредит, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Делобанка».

Приоритетными задачами на этот год бизнесмены в России называли рост прибыли (21,2%), увеличение товарооборота (10,5%), расширение географического присутствия бизнеса (10%), оптимизацию трат (7,6%). Достижение этих целей невозможно без финансирования, и 13,3%участников исследования планируют взять заем в банке.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, владельцы своего дела намерены получать новые знания: на бизнес-тренинги в этом году отправятся 40% из них. Предпринимателей интересуют обучение ведению и развитию бизнеса (16,4%), бухгалтерскому учету и налогообложению (5%), менеджменту (4,8%), а также маркетингу (4,3%). Нет конкретного результата, которого хотелось бы достичь в бизнесе, только у 9,5% респондентов.

Напомним, каждый второй житель Приволжского федерального округа (ПФО) — 49% — считает, что свое дело лучше открывать с командой из двух-пяти человек. В одиночку запустили бы свое дело 12% опрошенных. Набрали бы в стартовую бизнес-команду пять-десять человек 9% участников исследования. С большей командой готовы стартовать только 3% жителей ПФО.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина