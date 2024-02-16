Организация свидания 14 февраля обошлась казанцам в среднем в 27,4 тысячи рублей

В среднем на свидание в День всех влюбленных жители Казани потратили порядка 27,4 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Sokolov и сервиса YouDo.

Наибольший рост спроса аналитики зафиксировали на услуги организаторов свиданий (рост спроса на 57%), романтические сюрпризы (43%) и доставку цветов и плюшевых игрушек (38%).

Самыми популярными запросами казанцев перед 14 февраля стали:



организация свидания — 9,1 тысячи рублей;

приобретение романтического сюрприза — 5,8 тысячи рублей;

покупка и доставка цветов — 1,2 тысячи рублей;

помощь с выбором подарка — 1,4 тысячи рублей;

подготовка креативного предложения руки и сердца — 2,7 тысячи рублей.

Аналитики отметили, что с 29 января по 11 февраля горожане стали чаще покупать украшения для своих вторых половинок. В это период мужчины стали тратить на драгоценности в среднем на 32% больше — средний чек составил 8,7 тысячи рублей.

Существеннее всего выросла популярность колье (+89% к аналогичному периоду прошлого года), часы (+61%), браслеты (+58%). Однако наибольшая доля продаж пришлась на кольца — 35% от всех покупок.

Траты на украшения женщин перед 14 февраля достигли 5 тысяч рублей (+48%). Представительницы прекрасного пола стали чаще покупать часы (рост продаж составил в 1,6 раза в годовом выражении), запонки (рост в 1,5 раза) и кольца (рост в 1,4 раза).



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Галия Гарифуллина