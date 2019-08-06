В Казани остановили канализационный слив в озеро Средний Кабан после жалоб местных жителей

В Казани остановили канализационный слив в озеро Средний Кабан. Это произошло после того, как жители поселка Первомайский пожаловались в соцсетях на слив канализационных стоков в озеро. «На улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку и впадает в водный объект», — писали они.

Сотрудники Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выехали на место и обследовали данную территорию, были отобраны пробы воды. Выяснилось, что нечистоты вытекают из бесхозного колодца и его необходимо поставить на учет. Начальник Центрального территориального управления Минэкологии РТ Петр Королева встретился с представителями управляющей компании, обслуживающей близлежащие дома. Итог встречи — через суд колодец будет передан на баланс города, передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане потратят более 485 млн рублей на строительство очистных сооружений.