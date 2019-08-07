В июле продажи автомобилей в России снизились на 2%

По итогам июля 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России составили 139,9 тыс. машин. Это на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за 7 месяцев было продано 968,7 тыс. автомобилей (-2,4%), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса, которые приводит «Автостат».

В июле лучше всего продавались машины от АвтоВАЗа — 29,4 тыс. Второе место по объему продаж заняла Kia (18,8 тыс.). Тройку замыкает Hyundai (13, 8 тыс.)

Далее идут Renault (11,7 тыс.), Toyota (9,3 тыс.), Volkswagen (8,3 тыс.), Skoda (7,3 тыс.), ГАЗ (5,1 тыс.), Nissan (3,9 тыс.) и Mercedes-Benz (3,4 тыс.).

Напомним, что за первое полугодие 2019 года в России продали почти 598 тыс. новых легковых иномарок. Россияне потратили на их приобретение 1,06 трлн рублей.