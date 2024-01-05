Курс рубля падает с начала 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

На третий день с момента начала торгов на Московской фондовой бирже после наступления Нового года российская валюта пытается удержаться в коридоре 91-92 рубля за американский доллар. 5 января на старте пара USD/ RUB торговалась на уровне 91,46 рублей за $1, что на 13 копеек дороже в сравнении с результатами закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 9,01 мск рубль продолжил падение, уступив еще 4 копейки.

Скриншот realnoevremya.ru с сайта moex.com

Отметим, что первый торговый день 2024 года на Мосбирже оказался неудачным для российской национальной валюты. С самого начала она началась снижаться по отношению к «американцу», потеряв за день 1,64 рубля или 1,65% (с 90,5 рубля до 92 рублей за $1) и 1,8% к итогам завершающих торгов 2023 года.

Впрочем, текущие колебания близки к экспертным прогнозам.

Ранее аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов в разговоре с «Реальным временем» предрекал курс национальной валюты в период зимних праздников вблизи 91 руб./$1 с последующим укреплением в течение года до 86,6 рубля за «американца».

— До конца года мы не предполагаем значительных изменений курса рубля. В декабре рубль традиционно чувствует себя хуже из-за роста спроса на валюту со стороны физических лиц. В зимние праздники курс рубля обычно низко волатилен и полагаем он будет торговаться вблизи 91 рубля за $1, — предсказывал эксперт.

Галия Шакирова