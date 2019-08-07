ВЦИОМ сообщил о снижении доли россиян, имеющих кредиты

На конец июля 2019 года 51% россиян имеют непогашенные кредиты. Это на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.



Непогашенные кредиты чаще всего имеют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (72%). Далее по закредитованности идут респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (63%), граждане 60 лет и старше (31%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%).



Чаще всего кредиты берут жители сел и городов с населением меньше 100 тыс. человек (56 и 55% опрошенных соответственно). Меньше всего людей с кредитами в Москве и Санкт-Петербурге (40%), пишет РБК.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет.