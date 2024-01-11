Эксперты назвали самый востребованный в России вид займа

В 2023 году сегмент среднесрочных займов с рассрочкой платежей (Installments) стал наиболее быстрорастущим на рынке микрофинансирования в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Выберу.ру».

Онлайн-спрос на такие займы увеличился на 36% по сравнению с 2022 годом. Чаще всего ими интересовались женщины в возрасте от 27 до 55 лет. Средства им нужны для решения бытовых задач, покупки техники или рефинансирования долгов. Средняя запрашиваемая сумма варьировалась от 19 до 24 тысяч рублей в месяц.

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отметил, что МФО (микрофинансовые организации) адаптируются под потребности более кредитоспособных клиентов, предлагая продукты, близкие к традиционным потребительским кредитам. Это связано с ограничениями, введенными Банком России, которые вынуждают МФО отказывать клиентам с высокой долговой нагрузкой.



Галия Гарифуллина