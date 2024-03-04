Треть работодателей сталкивается с уходом сотрудников под давлением семьи

Как показало исследование сервиса поиска работы SuperJob, 13% казанцев испытывали давление родных по поводу работы и карьеры. Чаще всего с этим сталкиваются молодые люди до 34 лет (20%). Реже — опрошенные с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц (11%).

В ситуации, когда родственники пытаются влиять на карьерные решения, большинству все же удается поступить по-своему (63%). На поводу у близких идут 9%. Каждый четвертый стремится найти компромисс (26%).

Опрос представителей компаний показал, что каждый третий работодатель иногда сталкивается с ситуацией, когда сотрудники увольняются под давлением семьи, а каждый двадцатый назвал такие случаи частыми.

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