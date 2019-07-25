Главное к утру: бесплатное высшее образование в регионах, бойкот СБП, рост кредитов наличными в России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 25 июля.

В Госдуме РФ предложили перевести высшее образование на бесплатную основу в приграничных регионах. Также парламентарии считают необходимым повышение квоты на иностранных студентов.

По итогам первой половины 2019 года объем выданных в России кредитов наличными достиг 2,2 трлн рублей. Средний размер займов увеличился с 249 до 269 тысяч рублей.

Крупный ретейл готов отказаться от продвигаемой Центробанком системы быстрых платежей (СБП). Компании не устраивает доля, которая будет отходить банкам.

Королева Великобритании Елизавета II подписала документ о назначении нового лидера Консервативной партии Бориса Джонсона премьер-министром страны. Отныне экс-министр иностранных дел королевства возглавляет правительство.

В Нидерландах скончался Рутгер Хауэр. 75-летний актер, прославившейся ролями в фильмах «Бегущий по лезвию» и «Слепая ярость», умер у себя дома после непродолжительной болезни.