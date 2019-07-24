Британская королева официально назначила Бориса Джонсона премьер-министром
Королева Великобритании Елизавета II подписала документ о назначении нового лидера Консервативной партии Бориса Джонсона премьер-министром страны.
С этого дня экс-министр иностранных дел королевства возглавляет правительство, передает BBC.
Ранее на аудиенции королева приняла отставку предыдущего главы британского правительства — Терезы Мэй.
Напомним, что во вторник, 23 июля, Борис Джонсон был избран лидером правящей Консервативной партии Великобритании, что автоматически сделало его преемником Мэй на посту премьер-министра.ОбществоВласть
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