Международный уголовный суд добивается ордеров на арест лидера палестинского движения ХАМАС и премьера Израиля

Фото: Динар Фатыхов

Международный уголовный суд добивается ордеров на арест лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. Все они обвиняются в совершении военных преступлений.

— Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина, — говорится в заявлении главного прокурора МУС Карима Хана.

Также сообщается, что, по данным офиса Хана, Синвар, Нетаньяху, Галант, командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступления, которые были совершены с конца 2023 года.

Израиль считает выдачу своего премьера, а также министра обороны позорным и лицемерным шагом. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения со ссылкой на дипломатический источник в окружении Нетаньяху.

Напомним, в конце апреля американский телеканал NBC News сообщил, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и других высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

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Разиль Самигуллин