Кабмин Татарстана внес изменения в работу эвакуационной комиссии республики
Кабинет министров Татарстан принял решение о внесении изменений в работу эвакуационной комиссии региона. Соответствующее положение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, скорректированы задачи комиссии. С момента действия документа к ним относятся:
- планирование, подготовка и организация эвакуации;
- координация деятельности эвакуационных органов;
- обеспечение согласованности действий органов управления, сил и средств при эвакуации.
В том числе, согласно постановлению, вносятся изменения в состав эвакуационной комиссии. Напомним, в начале мая вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что 240 студентов из республики добровольно отправились участвовать в специальной военной операции, взяв академический отпуск.
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