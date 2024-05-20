Правительство приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня
Российское правительство приостановило до 30 июня 2024 года действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива. Однако ограничения будут действовать с 1 июля по 31 августа.
Такое решение было принято с учетом нескольких факторов. Во-первых, необходимо обеспечить насыщение внутреннего рынка автомобильного топлива. Во-вторых, важно не допустить снижения объемов переработки на некоторых нефтеперерабатывающих предприятиях из-за затоваривания бензином. Кроме того, нужно освободить порты от объемов топлива, которое планировалось экспортировать, но его не вывезли после введения ограничений.
Напомним, в начале мая министр энергетики Александр Новак заявил, что правительство в ближайшее время обсудит возможность временного снятия запрета на экспорт бензина. Запрет был введен с 1 марта по 31 августа для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива.
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