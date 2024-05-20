Правительство приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня

Фото: Максим Платонов

Российское правительство приостановило до 30 июня 2024 года действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива. Однако ограничения будут действовать с 1 июля по 31 августа.

Такое решение было принято с учетом нескольких факторов. Во-первых, необходимо обеспечить насыщение внутреннего рынка автомобильного топлива. Во-вторых, важно не допустить снижения объемов переработки на некоторых нефтеперерабатывающих предприятиях из-за затоваривания бензином. Кроме того, нужно освободить порты от объемов топлива, которое планировалось экспортировать, но его не вывезли после введения ограничений.

Напомним, в начале мая министр энергетики Александр Новак заявил, что правительство в ближайшее время обсудит возможность временного снятия запрета на экспорт бензина. Запрет был введен с 1 марта по 31 августа для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива.

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Разиль Самигуллин