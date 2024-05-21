Сегодня в Казани до 23 градусов тепла, возможен дождь и гроза
Днем и вечером казанцев ожидает пасмурная погода, небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 7—12 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +21°С до +23°С.
Ночью прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4—9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью — от 7°С до +9°C.
Напомним, в Татарстане к концу недели ожидают заморозки и резкое повышение до +25 градусов
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