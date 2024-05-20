Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. Глава государства направил телеграмму верховному лидеру республики Али Хаменеи.

Путин отметил, что Раиси был выдающимся политиком, который всю свою жизнь посвятил служению Родине, пользовался уважением соотечественников и авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России, он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.

— Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты, — заявил Путин.

В соответствии с Конституцией страны первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства до проведения выборов.

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