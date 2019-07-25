В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах

В Госдуме предложили перевести высшее образование на бесплатную основу в приграничных регионах. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) считает необходимым и повышение квоты на иностранных студентов.

«Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — цитирует «РИА Новости» письмо депутата к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

Чернышов подчеркнул, что выпускники школ выбирают город «сильным вузом» и стараются попасть в бюджетную квоту.

Ранее в Госдуме уже предлагали увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%. Чернышов заявлял,что количество бесплатных мест должно составлять 1 000, а не 800.