Депутаты Госдумы предлагают снизить возраст выхода на пенсию для многодетных женщин

Фото: Реальное время

Депутаты Госдумы совместно с сенатором Росии Еленой Афанасьевой внесли в нижнюю палату проект закона «О внесении изменений в статью Федерального закона «О страховых пенсиях».

Сутью законодательной инициативы является снижение возраста выхода женщин на пенсию по старости. Согласно законопроекту, женщины, родившие четырех детей, смогут выйти на страховую пенсию по старости в возрасте 52 лет, а женщины, у которых трое детей — в 54 года. Сейчас женщины становятся пенсионерами в 56 и 57 лет соответственно.

Для реализации инициативы потребуются дополнительные расходы средств федерального бюджета. При этом финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержит информации об объемах необходимых средств.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что цель инициативы — предоставить женщинам, родившим четырех и трех детей, права, сопоставимые с правом на досрочное пенсионное обеспечение женщин, родивших пятерых детей. Авторы законопроекта считают, что таким образом можно стимулировать рождаемость.

Правительство Российской Федерации вернуло законопроект на доработку. В официальном заключении говорится, что в материалах к законопроекту отсутствует информация об объемах средств, которые потребуются для его реализации, поэтому оценить финансовые последствия принятия соответствующего федерального закона невозможно.

Напомним, в начале апреля депутаты Госдумы внесли на рассмотрение новый законопроект, направленный на поддержку многодетных семей. Предлагается внести изменение в статью Трудового кодекса и установить для многодетных родителей рабочую неделю продолжительностью не более 35 часов.

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Разиль Самигуллин