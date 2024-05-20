Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в Туркменистане высоко ценят отношения с Татарстаном

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор между раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием туркменской делегации и высоко оценил прошедший Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Участие многочисленных представителей государственных, религиозных и деловых кругов в данном мероприятии свидетельствует о возрастающем интересе к Татарстану в качестве связующего звена России с Исламским миром, — отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Он подчеркнул, что в Туркменистане высоко ценят отношения с Татарстаном в рамках сотрудничества с Россией и выразил уверенность, что данный визит станет важным этапом в истории развития туркмено-татарстанского сотрудничества.

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил руководство Туркменистана за представительную делегацию и организацию стенда в рамках Международной выставки Russia Halal Expo.

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