Сергей Шойгу: Россия готова оказать поддержку в установлении истинных причин крушения вертолета
Россия готова оказать Ирану поддержку в установлении истинных причин крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в телеграмме с соболезнованиями иранской стороне.
Напомним, Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. Глава государства направил телеграмму верховному лидеру республики Али Хаменеи.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».