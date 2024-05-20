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Сергей Шойгу: Россия готова оказать поддержку в установлении истинных причин крушения вертолета

15:37, 20.05.2024
Сергей Шойгу: Россия готова оказать поддержку в установлении истинных причин крушения вертолета
Фото: Максим Платонов

Россия готова оказать Ирану поддержку в установлении истинных причин крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в телеграмме с соболезнованиями иранской стороне.

Напомним, Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. Глава государства направил телеграмму верховному лидеру республики Али Хаменеи.

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Разиль Самигуллин
Общество

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