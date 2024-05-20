Казанская консерватория подвела итоги первого этапа проекта «Большая музыка в малые города»

В Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова подвели итоги первого этапа проекта «Большая музыка в малые города». Его цель — приобщение жителей малых городов Татарстана к академическому музыкальному искусству, а также просвещение детей и молодежи в области классической музыки.

За время проведения проекта студенты и преподаватели консерватории посетили Буинск, Зеленодольск, Лаишево, Мамадыш и Чистополь. Они провели 44 мастер-класса, 10 концертов и пять бесед-лекций. В мероприятиях приняли участие 32 педагога, 32 студента, 233 учащихся и участников мастер-классов, а слушателями стали 1904 человека.

Ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев отметил важность проекта.

— Очень важно, что проект соединяет разные города и регионы нашей страны. Объединяет начальное звено, высшее музыкальное образование и ведущие творческие коллективы, которые работают в столицах. Это и есть наша отечественная музыкальная культура, которая находится на очень высоком уровне благодаря поддержке государства, труду педагогов детских музыкальных школ. Надеюсь, что мы продолжим проект в той же оптимистичной тональности, — отметил он.

Президент фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский рассказал, что хочет, чтобы проект перерос в систему, которая будет существовать в обычной жизни, вне зависимости от обстоятельств.

Проект «Большая музыка в малые города» реализуется фондом «Мост искусств» и Казанской консерваторией с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

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