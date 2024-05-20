В Казани цветами украсят 84 улицы и 27 городских магистралей

Фото: Максим Платонов

На цветочно-ландшафтное оформление Казани в 2024 году будет выделено 84 млн рублей. Планируется украсить 84 улицы, на которых высадят цветы на площади 15 тыс. квадратных метров. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

На 27 улицах вдоль городских магистралей планируется разместить более 2000 цветочных кашпо, в которых будет расти 24,5 тысячи петуний. Кроме того, на улицах города будут созданы 22 композиции из 68 фигур.

Самые масштабные цветочные композиции будут располагаться возле значимых городских объектов. Так, возле Казанского цирка планируется разместить более 1 200 квадратных метров цветов, а возле Дворца водных видов спорта — свыше 1 000 квадратных метров.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев подчеркнул, что при оформлении необходимо учитывать пропорции, высоты рассады и гармоничность растений.

— Основное требование — учитывать пропорции, высоты рассады и гармоничность растений, — отметил Куляжев. — Сохраняется неприятная тенденция: вандалы продолжают выдергивать рассаду. Призываю жителей быть ответственными и реагировать на такие случаи.

Также он напомнил о подготовке Казани к предстоящим Играм стран БРИКС и саммиту БРИКС.

— Мы вместе с Вами готовим Казань в масштабным мировым событиям. Пусть Казань запомнится мировому сообществу во всей своей красе, — подытожил спикер.



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Олег Исаков